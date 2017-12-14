Барнаул, 14 декабря, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Алтайский гарантийный фонд, призванный обеспечивать равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства ко льготным кредитным ресурсам (посредством предоставления финансовых поручительств), принял положительные решения по трём проектам: «Любава», «Конти» и «Алтай-Кабель». По словам первого заместителя правительства Алтайского края Сергея Локтева, предприятиям это даст возможность привлечь 85 миллионов рублей кредитных средств, в том числе — по федеральной программе стимулирования льготного кредитования субъектов предпринимательства. Общий объём поручительств для названных предприятий составит 50 миллионов рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание правительства Алтайского края

Известно, что эти деньги помогут в строительстве первого в Алтайском крае завода по производству маргарина (ежемесячный плановый объём его продукции может составлять до полутора тысяч тонн) и модернизации технологических линий в сырном производстве.

Как сообщил ИА REGNUM исполнительный директор фонда Антон Слободчиков, этот «сырный» проект реализуется с частичным финансированием из фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Его общая сумма составляет 60 миллионов рублей.

«По итогам модернизации производства в 2018 году объем выпускаемой продукции запланирован на уровне не менее 4884 тонны в год», — пояснил Антон Слободчиков.

Напомним, Алтайский гарантийный фонд является участником Национальной гарантийной системы и предоставляет поручительства в размере до 25 миллионов рублей. За время работы Фонда поручительствами обеспечены 614 предпринимательских проектов. В настоящее время Фонд имеет достаточный запас гарантийного капитала для оказания поддержки бизнесу в реализации серьёзных инвестиционных проектов: объём его активов превышает 660 миллионов рублей. Банками-партнерами Фонда являются 15 кредитных учреждений, действующих на территории региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года было заявлено о трансформации работы фонда. Речь идёт об объединении на одной площадке всех объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и организации содействия бизнесу по принципу «единого окна». В гарантийном фонде полагают, что это позволит не только обеспечить необходимую координацию объектов инфраструктуры государственной поддержки предпринимательства, но и оптимизировать всю работу, значительно сократив издержки.