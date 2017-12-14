Москва, 14 декабря, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принять закон о пожизненном лишении свободы для тех, кто оправдывает массовый террор, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Надо расширить (понятие терроризма), чтобы попадали любые призывы к свержению действующей власти незаконным путем. Любая революция, связанная с насилием вооруженных лиц, групп, должна подпадать под соответствующую статью Уголовного кодекса и — пожизненное лишение свободы. Может быть, нам отдельно закон принять для тех, кто оправдывает массовый террор», — предложил парламентарий.

Так, Жириновский указал на то, что на Украине идет массовый террор против русских.

«Исходят из того, что они выступили против революции достоинства. Революция достоинства — расстреливают на улице снайперы, это ведь тоже террор, они и на Кавказе — приезжают украинские террористы, снайперы. Нам нужно делать шире — Березовский призывал перехватить власть», — привел он примеры.

Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за пропаганду терроризма, а также предполагающий пожизненное тюремное заключение за вербовку террористов.