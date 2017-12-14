Санкт-Петербург, 14 декабря, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Новый следственный изолятор Санкт-Петербурга — так называемые «Кресты-2» в Колпинском районе — взят под охрану и начал принимать первых подследственных, которых переводят из исторических «Крестов» — СИЗО №1 на Арсенальной набережной Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Gskholding.ru «Кресты-2» в период строительства

«Проводится плановый перевод лиц, содержащихся под стражей», — говорится в сообщении пенитенциарного ведомства.

В УФСИН напомнили, что новый следственный изолятор рассчитан на 4000 мест, однако отказались от предоставления других подробностей переезда — «в связи с необходимостью проведения большого количества организационных и режимных мероприятий в период перевода СИЗО-1 по новому юридическому адресу».

В УФСИН обещают проинформировать СМИ и общественность о завершении всех организационных мероприятий, связанных с введением в эксплуатацию нового изолятора.

Читайте ранее в этом сюжете: Криминальное чтиво: «Кресты-2» ждут своих строителей

«Кресты-2» должны стать самым крупным изолятором в Европе с гуманными стандартами содержания подследственных — по 7 кв. метров жилплощади на человека. Объект располагается на площади 35 гектаров. Комплекс состоит из 66 зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно перемещаться, не выходя на улицу.

Его начали строить в 2007 году по поручению президента Владимира Путина, заказчиком выступало региональное управление ФСИН. Бюджет выделил на строительство СИЗО 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году. В связи со срывом сроков строительства и выявленными злоупотреблениями возбуждено и расследуется несколько уголовных дел, в числе фигурантов которых оказались высокопоставленные сотрудники ФСИН федерального и регионального уровня.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора ФСИН Олега Коршунова, курировавшего строительство СИЗО «Кресты-2». Ему инкриминируется преступление по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». Расследование по уголовному делу продолжается.