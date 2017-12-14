Москва, 14 декабря, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Основным фактором вчерашнего дня, который определит нефтяные котировки до конца недели, стала статистика министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

the3cats Нефть

«Запасы сырой нефти и дистиллятов прогнозируемо снизились (-5,117 млн баррелей и — 1,370 млн баррелей соответственно), запасы бензина выросли 5,664 млн баррелей.

Рост бензина стал той каплей дёгтя в бочку мёда, которая развернула цены от локальных максимумов», — привел цифры Грачёв.

В пике Brent снижалась до 62,38, но вечернее заседание ФРС США и, последовавшее снижение доллара США, вновь вернуло нефть к росту.

«Сегодня, 14 декабря, торги по марке Brent ведутся близко к 63 доллара за баррель и, вероятнее всего, этот уровень сохранится до конца недели», — считает эксперт.

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