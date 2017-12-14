Киев, 14 декабря, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Главой Одессы планирует стать бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом он заявил 13 декабря, передает украинский «24 канал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

По словам Саакашвили, у него есть план, который позволит реформировать Украину в течение 70 дней и уволить из государственного аппарата две трети сотрудников.

Также бывший глава Одесской области отметил, что его цель — стать хорошим премьер-министром Украины, а после завершения работы на этой должности — стать мэром Одессы.

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«Я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только изменив все правила игры», — сказал Саакашвили.

Также бывший грузинский президент в очередной раз подчеркнул, что не собирается становиться президентом Украины.

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Напомним, Саакашвили обвиняют на Украине в пособничестве преступной организации, однако лидер партии «Движение новых сил» отрицает все обвинения против него. Также Саакашвили неоднократно заявлял, что готов стать премьер-министром Украины.