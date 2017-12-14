Будапешт, 14 декабря, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Отправленный в составе европейского поезда из Австрии украинский вагон сломался на первом же рейсе, передает 13 декабря ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошел после того, как поезд всю ночь простоял на запасном пути. Через 15 минут после отправления из Вены начался ураган и электроснабжение линии было прекращено.

Поезд был направлен на запасной путь. В течение несколько часов пассажиры были вынуждены находиться в вагоне без питания и отопления. При этом пассажиров европейских стран на время простоя разместили в отелях Будапешта.

«Это все люди из Венгрии, Австрии, в общем европейцы. А наш вагон отогнали туда, где они отстаиваются и нас просто оставили в вагоне, где было ни еды, ни нормальных условий, ни отопления», — объяснила одна из пассажирок.

Утром украинский вагон двинулся, однако сразу же был остановлен — у него загорелись колодки.

«Началось задымление, чуть ли не пожар. Мы были там одни, тянули только наш украинский вагон, потому что всех остальных пассажиров забрали автобусы», — сообщила пассажирка.

По ее словам, когда поезд остановился, пассажиры-европейцы ничего не говорили и не объясняли, а поезд «просто стоял и охлаждал свои колодки».

В результате поезд был отправлен в депо и после его проверки пассажирам сообщили, что вагон дальше ехать не может.

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Напомним, новый вагон в составе поезда был запущен компанией «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») 10 декабря. Предполагалось, что он будет осуществлять перевозку пассажиров между Веной и Киевом. Для интеграции в европейскую колею на украинском заводе специально была изготовлена модификация, однако первый запуск с треском провалился.