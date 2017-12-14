Москва, 14 декабря, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Хотя бы одну мутацию, ответственную за возникновение какого-либо угрожающего жизни наследственного заболевания, можно обнаружить у каждого девятого гражданина Российской Федерации. К такому выводу пришли ученые медико-генетического центра Genotek, которые проанализировали результаты генетических тестов 1579 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Об этом сообщает телеканал RT.

Гены

Так, согласно выводам исследователей, каждый двадцатый гражданин страны имеет хотя бы одну мутацию, вызывающую тромбофилию, каждый пятидесятый — поликистоз почек, каждый сотый — наследственную форму болезни Альцгеймера или гемохроматоз.

Ранее представители Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского сообщили, что самый большой уровень заболеваемости шизофренией в стране наблюдается в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Согласно данным этого центра за 2016 год, в ЦФО на 100 тысяч населения приходилось 370,9 больного шизофренией.

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