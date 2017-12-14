Москва, 14 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. На торгах 13 декабря рубль воспользовался слабостью доллара и с лихвой компенсировал потери, понесенные днем ранее (12 декабря), несмотря на то, что попытки возобновления роста цен на нефть провалились, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Brent не смогла отвоевать уровень $64 и снова направилась к минимумам в направлении отметки $62. По итогам сессии доллар просел более чем на 1%, отметившись на недельных минимумах в районе 58,70 рубля», — привел цифры Ковалев.

Помимо отсутствия интереса к покупкам доллара на международной арене, на руку российской валюте сыграл успешный аукцион Минфина, который разместил ОФЗ на сумму 40 млрд рублей. Спрос превысил предложение в два раза.

«Это означает, что, несмотря на угрозу санкций и дальнейшее ужесточение политики Федрезерва, рублевые активы все еще привлекательны для иностранных спекулянтов, привлекаемых относительно высокой доходностью», — отметил эксперт.

Важно также отметить стойкость рубля в условиях распродаж на рынке нефти, что подтверждает наличие внутренней опоры, которая не дает валюте просесть сильнее.

«13 декабря вечером, уже после закрытия российского рынка, ФРС США ожидаемо повысила ставку. Но доллар в ответ упал в рамках распродаж «на фактах».

Также валюта была неприятно удивлена тем, что двое членов FOMC проголосовали против повышения стоимости кредитования. При этом экономические прогнозы оказались оптимистичнее, чем в предыдущей оценке», — пояснил Ковалев.

Сегодня, 14 декабря, на открытии торгов рубль будет отыгрывать вечернее ослабление доллара и может продолжить подъем, отправив «американца» в область 58,50 рубля.

«Также рекомендуется следить за динамикой пары евро/рубль, которая может просесть во второй половине дня, если итог сегодняшнего заседания ЕЦБ покажется единой валюте «мягким» или «неагрессивным». Ближайшей целью в случае успешного тестирования уровня 69 рублей станет зона 68,85 рубля», — считает эксперт.

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