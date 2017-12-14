Великобритания, 14 декабря, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В Великобритании после нескольких операций выжила девочка с редким пороком — эктопией сердца, когда орган находится снаружи грудной клетки, пишет The Guardian.

Сердце

Ребенок с пороком родился в британском Булуэлле. Родители девочки узнали об эктопии еще на девятой неделе беременности, однако мать отказалась делать аборт, несмотря на уговоры врачей.

По статистике, более 90% новорожденных с эктопией сердца либо рождаются уже мертвыми, либо умирают в течение первых дней жизни. Данная патология встречается крайне редко — несколько случаев на миллион.

Практически шансов выжить при эктопии очень мало. Девочка по имени Ванилопа Хоуп Уилкинс родилась живой — ее извлекли при помощи кесарева сечения за месяц до предполагаемой даты родов, чтобы свести к минимуму угрозы травмирования сердца и инфицирования.

Врачи провели три операции в первый час ее жизни, работали более пятидесяти специалистов: акушеры-гинекологи, кардиохирурги, анестезиологи, неонатологи и акушерки. Хирурги смогли сформировать девочке новую грудную клетку, куда поместили сердце.

Новорожденная благополучно перенесла операции и стала первым человеком в Британии, кому удалось выжить с подобным пороком.