Ярославль, 14 декабря, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление о проведении конкурса по создание проекта памятного знака, посвященного 100-летию ВЛКСМ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Знак будет установлен в сквере у кинотеатра Родина, ограниченном улицами Победы, Республиканской и Советской.

Wikipedia.org Значок комсомола

Конкурс будет проводится совместно с Российской академией художеств, а жюри возглавит ее президент Зураб Церетели. Также в состав жюри входят ярославские художники, архитекторы и дизайнеры.

По итогам конкурса будут определены три победителя, которым вручаются дипломы академии и денежные премии в 100, 70 и 50 тыс рублей. Помимо эскиза самого знака, участникам конкурса нужно предусмотреть и благоустройство прилегающей территории.

Прием заявок продлится до 15 января, а в начале февраля жюри определит победителей. Ранее планировалось установить знак на площади Юности, его эскиз был разработан ярославским скульптором Еленой Пасхиной. 100-летие комсомола, из рядов которого вышли многие современные руководители Ярославля и области, будет отмечаться в 2018 году.