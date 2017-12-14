Лондон, 14 декабря, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Роботы-следователи могут быть в будущем допущены для участия в расследовании преступлений, сообщает 14 декабря Independent.

Робот полицейский

Глава управления по борьбе с экономическими преступлениями в особо крупных размерах Дэвид Грин заявил о своем желании использовать искусственный интеллект для помощи в расследовании преступлений.

Преимущество подобного рода новшеств заключается в том, что роботы могут быстро обрабатывать огромный объем информации.

В настоящее время управление по борьбе с коррупцией столкнулось с расследованием дела известной корпорации Rolls-Royce, обвиняемой в мошенничестве в особо крупных размерах.

Во время процесса компания предоставила 30 млн документов, на тщательное изучения которых потребуется огромное количество времени. Грин заметил, что в делах подобного рода искусственный интеллект незаменим.

Напомним, скандал вокруг компании Rolls-Royce разгорелся еще в 2012 году, корпорация была обвинена в получении госконтрактов в Китае и Индонезии благодаря подкупу некоторых должностных лиц.