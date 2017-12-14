Киев, 14 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Украинские войска имеют серьезные проблемы с военной техникой, боеприпасами и обустройством жилья для военнослужащих, заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный, сообщает «Оборонно-промышленный курьер».

spoilt.exile T-64BM «Булат»

По его словам, командование ВСУ уделяет пристальное внимание войскам в зоне ведения боевых действий в Донбассе, поскольку это позволяет набрать «политические очки». При этом реальное положение дел украинской армии далеко не так безоблачно, как это рисуют украинские военные.

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Толочный отметил, что солдатам вне зоны боевых действий в Донбассе часто не хватает нормально оборудованных жилищных условий — военнослужащие вынуждены проживать в старых палатках. Другая проблема ВСУ — это изношенность военной техники и медленное ее обновление.

Генерал-майор привел в пример новые танки Т-64БМ «Булат», которые оказались непригодными для ведения боевых действий из-за большого веса и слабых двигателей. В итоге их перевели в резерв. Другой украинский танк, БМ «Оплот», выпускается в очень малых количествах и не может обеспечить украинскую армию необходимой поддержкой.

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Похожим образом дела обстоят и в военной авиации — большая часть парка авиационной техники уже использовала свой ресурс, в связи с чем самолеты просто боятся поднимать в воздух.

«Значительная часть парка техники в авиации в воздух не поднимается. Также за годы независимости была разрушена аэродромная сеть», — сказал Толочный.

Напомним, по данным международной компании Global Firepower, Украина занимает 30-е место среди 130 стран в рейтинге самых мощных армий мира. Россия занимает в рейтинге второе место, первое — США.