Чита, 14 декабря, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Весьма неоднозначное заявление сделал накануне в ходе обсуждения проекта городского бюджета председатель комитета по бюджетной политике администрации Читы Андрей Кефер. Как передаёт «Чита.ру», говоря о планируемых доходах на 2018 год, чиновник назвал «счастьем» пристрастие горожан к пиву.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пивной алкоголизм. Последствия

«Народ у нас пиво пьёт, к счастью. К счастью для бюджета Читы, конечно», — отметил Кефер.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пивные бутылки рядом с остановкой общественного транспорта

Напомним, в начале декабря 2017 года министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов заявил об алкогольной эпидемии в регионе. По его словам, ежегодно в крае регистрируются около 23 тысяч пациентов с наркологическими расстройствами, что составляет 2% от общей численности населения края. При этом большинство зарегистрированных пациентов страдает синдромом зависимости от алкоголя и, как следствие, алкогольными психозами (почти 75%).

Читайте также: «Алкогольная эпидемия»: зелёный змий косит жителей Забайкалья

Так о каком бюджетном благе рассуждает господин Кефер, и о бюджетном ли? К примеру в редакции читинского сайта напомнили, что основным производителем пива в Забайкалье являются «Читинские ключи». В проекте бюджета Забайкальского края на 2018 год, который депутаты Заксобрания приняли в первом чтении, действительно записано, что в качестве акцизов на пиво это предприятие заплатит в региональный бюджет 83,58 миллиона рублей (50% от общего объёма акцизов за год). Хотя ещё в декабре 2012 года «Читинские ключи» намеревались вовсе закрывать производство из-за высокой стоимости сырья и сильной конкуренции со стороны федеральных брендов.

Разительные перемены начались уже с 2014 года: тогда было заявлено что «Читинские ключи» улучшили статистику читинского пищепрома. Так в чём секрет?

Может быть в том, что с этим пивным предприятием связывают появление в крае большого количества «Пивных квадратов» — магазинов по продаже разливного пива? Известно также, что работа части из них приостанавливалась контролирующими ведомствами из-за различных нарушений: отсутствия вентиляции, нарушений санитарных норм, близости к городскому парку и прочих.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Фрагмент новости с сайта «Чита.Ру», где сказано об имевших место приостановках работы «пивных квадратов» из-за различных нарушений

Не верится, что всех вырученных от акцизов миллионов хватит, чтобы вылечить хотя бы часть из этих 23 тысяч официально зарегистрированных в Забайкальском крае пациентов с наркологическими расстройствами.