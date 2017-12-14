Борисоглебск, Воронежская область, 14 декабря, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Новая птицефабрика открыта в селе Третьяки Борисоглебского района Воронежской области. В запуске нового предприятия 13 декабря принял участие глава региона Алексей Гордеев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронежской области открыта новая птицефабрика

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) был создан путем реорганизации КФХ Ширяева Г. И. в 2010 году и занимается производством зерновых культур и подсолнечника. В прошлом году здесь стартовало строительство первой очереди птицефабрики яичного направления на 750 тысяч кур-несушек. Общий объем инвестиций в проект уже составил более 700 млн рублей.

Алексей Гордеев и председатель СПК Геннадий Ширяев нажатием символической кнопки дали старт работе птицефабрики, после чего осмотрели производственные помещения.

Фабричный комплекс включает в себя комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, два корпуса доращивания цыплят на 125 тыс. голов каждый, шесть корпусов промышленного стада на 125 тыс. голов каждый, линию яйцесбора, склад готовой продукции с линией сортировки яиц, а также здание санпропускника с ветеринарной лабораторией и здание убойного цеха. К фабрике построена подъездная дорога, построены и дороги на территории фабрики, проложены системы электро-, газо‑ и водоснабжения.

В августе в цеха по доращиванию поступило более 200 тыс. голов суточных цыплят, в ноябре их перевели в корпуса промышленного стада. Уже до конца года фабрика планирует выйти на объемы производства в 1,5 млн штук яиц. В начале 2018 года на птицефабрику доставят еще около 500 тыс. суточных цыплят, а производство яиц в 2018 году планируют довести до 136 млн штук.

В 2018—2019 годах здесь же планируется строительство второй очереди фабрики: в следующем году возведут четыре корпуса промышленного стада на 500 тыс. голов, в 2019-м — еще два корпуса на 250 тыс. голов. После выхода птицефабрики на проектную мощность поголовье кур-несушек составит около 1,5 млн голов, производство яиц — более 400 млн штук в год.

«Это событие для области. С вводом птицефабрики — а через два года она выйдет на полную мощность, сегодня мы запустили первую очередь — практически в полтора раза увеличим производство яйца в области. Появляется возможность кормить в том числе соседние регионы. И это хорошее подспорье еще и для экономики Борисоглебского городского округа с учетом того, что здесь создается достаточно много рабочих мест. Уже сегодня там заработная плата выше, чем средняя по округу, хорошие условия труда, и уже пошли налоги», — отметил Алексей Гордеев.