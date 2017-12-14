Вашингтон, 14 декабря, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли представит «неопровержимые доказательства» нарушения Ираном своих международных обязательств, сообщает 14 декабря Al Arabia.

Скриншот страницы tvc.ru Никки Хейли

Дипломат проведет пресс-конференцию в Вашингтоне сегодня, 14 декабря, где расскажет о дестабилизирующей деятельности Тегерана на территории Ближнего Востока и в других частях света.

Одно из обвинений, выдвигаемых Соединенными Штатами Ирану, заключается в поставке вооружения хуситам в Йемен. С этим солидарна союзница Вашингтона Саудовская Аравия.

«Посол Хейли представит неопровержимые доказательства сознательного нарушения Ираном своих обязательств и его попытки скрыть данные нарушения», — говорится в заявлении.

Представитель США в ООН призвала занять более жесткую позицию в отношении Тегерана, обвинив его в незаконных операциях в Йемене, Ливане, а также в Сирии.

Напомним, после победы на президентских выборах Дональда Тармпа Белый дом занял более жесткую позицию в отношении исламской республики. Прежнее руководство США было склонно идти на компромисс с Тегераном, примером чему служит ядерная сделка 2015 года, по которой Иран соглашается заморозить программу по разработке ядерного оружия в обмен на частичное снятие санкций.