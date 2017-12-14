Москва, 14 декабря, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В Москве в различных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, приняли участие около 100 тыс. человек, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

В рамках акции в столице прошло 195 семинаров, круглых столов и лекций. Москвичи узнали о факторах риска и методах профилактики заболевания.

В городских поликлиниках были организованы встречи с сотрудниками Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, а также с представителями ряда образовательных и культурных организаций.

О здоровом образе жизни и насколько важно проходить тесты на ВИЧ на форуме «Остановим СПИД вместе».рассказали студентам московских вузов.

В медицинских колледжах прошли тематические занятия, на которых участники обсудили вопросы профилактики заболевания, а также проблемы социально-психологической адаптации ВИЧ-инфицированных больных.

За время проведения акции по профилактике ВИЧ специалисты обследовали около 2700 человек. Обследования всех желающих проводились в Московском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом, в пяти городских кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции, в Российском университете дружбы народов, МГУ им. Ломоносова и на ВДНХ.

Кроме того, жители столицы смогли получить консультации специалистов Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом по телефону круглосуточной горячей линии. За время акции было задано 1045 вопросов.

Напомним, акция, посвященная Всемирному дню борьбы с СПИДом, проходила в Москве с 27 ноября по 9 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован новый всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа. Количество новых случаев заражения в 2015—2016 гг. увеличилось на треть. В год выявления умирает 4% пациентов с ВИЧ-инфекцией.

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