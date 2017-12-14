Вашингтон, 14 декабря, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Ученые из США и Австралии пришли к выводу, что чем сильнее мужчина, тем он более привлекателен в глазах женщин. Результаты проведенного исследования представлены в научном журнале Royal Society journal Proceedings B, сообщает газета The Guardian.

efes Мужчина

В эксперименте приняли участие 160 женщин, которым показали фотографии мужчин без верхней одежды. В ходе исследования было установлено, что наиболее привлекательным участницы признали самое мускулистое и сильное на вид тело.

Кроме того, особой популярностью у женщин пользовались и высокие мужчины. Отмечается, что ни одна женщина не сочла привлекательным более слабое или женственное тело.

«Мы не были удивлены, что женщины нашли физически сильных мужчин привлекательными, — поделился впечатлениями один из ученых. — Но нас удивляло то, насколько мощным был эффект».