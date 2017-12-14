Rothschild: Ни одна компания не захотела приобрести бизнес Порошенко
Киев, 14 декабря, 2017, 08:37 — ИА Регнум. От приобретения компании Roshen украинского президента Петра Порошенко отказались все потенциальные покупатели, заявил управляющий директор банковского дома Rothschild Джованни Сальветти, сообщает 13 декабря «Украинская правда».
По его словам, компания Roshen оценивается в несколько миллиардов долларов по рыночным ценам, соответственно, претендовать на приобретение столь крупной фирмы могут очень сильные игроки глобального уровня. Однако ни один из подобных игроков не согласился иметь дело с рискованными активами Порошенко.
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«Фактически все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя столь высокий риск, и вежливо отказывались от возможности», — сказал Сальветти.
Он отметил, что причина отказов — риски из-за продолжающейся войны в Донбассе, системного кризиса в стране и непредсказуемые последствия происходящих событий на Украине.
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«Им всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к соглашению они не были готовы», — подчеркнул Сальветти.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко в 2014 году заявил, что подписал соглашение с Rothschild о продаже собственных активов. Порошенко отметил, что передал компании все полномочия для продажи бизнеса.