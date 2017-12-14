Киев, 14 декабря, 2017, 08:37 — ИА Регнум. От приобретения компании Roshen украинского президента Петра Порошенко отказались все потенциальные покупатели, заявил управляющий директор банковского дома Rothschild Джованни Сальветти, сообщает 13 декабря «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

По его словам, компания Roshen оценивается в несколько миллиардов долларов по рыночным ценам, соответственно, претендовать на приобретение столь крупной фирмы могут очень сильные игроки глобального уровня. Однако ни один из подобных игроков не согласился иметь дело с рискованными активами Порошенко.

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«Фактически все заинтересованные стороны сообщили нам, что не готовы принять на себя столь высокий риск, и вежливо отказывались от возможности», — сказал Сальветти.

Он отметил, что причина отказов — риски из-за продолжающейся войны в Донбассе, системного кризиса в стране и непредсказуемые последствия происходящих событий на Украине.

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«Им всем понравилась компания, но контекст для них был слишком рискованным, и к соглашению они не были готовы», — подчеркнул Сальветти.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в 2014 году заявил, что подписал соглашение с Rothschild о продаже собственных активов. Порошенко отметил, что передал компании все полномочия для продажи бизнеса.