Нью-Йорк, США, 14 декабря, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Около 70 млн детей во всем мире проживают в зонах гуманитарных кризисов, подвергаясь гнету, эксплуатации и лишенные возможности получать нормальное образование, заявил специальный посланник ООН по вопросам образования Гордон Браун на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Дети Африки

По его словам, это число, как ожидается, продолжит расти и в следующем году, что приведет к большой нехватке средств. В результате еще больше детей будут подвержены гнету и эксплуатации.

«Дети окажутся в браке поневоле, будут вынуждены работать и попадут в сексуальное рабство, лишившись тем самым возможностей в жизни и образования», — цитирует ТАСС Брауна.

Спецпосланник отметил, что около 32 млн детей покинули свои дома, из них 11 млн бежали за границу. Наибольшее число беженцев составляют выходцы из Сирии (свыше 2,6 млн), Афганистана (более 1,2 млн) и Южного Судана (900 тыс.).

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Для решения этой проблемы Браун призвал удвоить финансирование специальных международных программ «Образование не может ждать» и Глобального партнерства в области образования.

Он напомнил, что в 2017 году на эти программы было потрачено более $700 млрд, что составляет всего 3% от общей суммы, выделенной на гуманитарные программы.

Напомним, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 180 млн детей из 37 стран мира сталкиваются с ситуацией крайней нищеты, отсутствием образования и риском насильственной смерти чаще, чем дети, жившие в этих странах 20 лет назад.

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