Дальнегорск, Приморский край, 14 декабря, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Жители Дальнегорска заявляют о появлении на прилавках города риса со странным запахом, напоминающим пластик. При этом Роспотребнадзору так и не удалось выяснить, где фасуют непонятный продукт, сообщается на портале администрации Приморского края.

F_A Рис

Странный «рис» обнаружили в магазине «Амбар». Тем не менее, как заявила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Галина Лаухина на заседании межведомственного совета 13 декабря, проверка показала соответствие пахучего продукта ГОСТу, «однако на товар отсутствует корректная документация».

Так, заявлены два поставщика «риса» — компании «Розничные технологии 25» и «Меркурий», но в документах найдены неуточненные «несоответствия». Также указано, что продукт фасовался в Черниговском районе Приморского края, но по указанному адресу не нашли фасовочных цехов.

Первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко поручил изъять загадочную крупяную культуру и не допустить распространения «риса» по Приморью. Кроме того, в торговые сети региона разослали запрет на торговлю продукцией указанных фирм. Также составлены обращения в УВД Приморского края и правоохранительные органы Хабаровского края.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что проверят сообщения о торговле изготовленным якобы из полиэтилена рисом, которые поступают из нескольких регионов России. Одним из источников информации о таком новом типе поддельной продукции стали видеообращения, размещённые в интернете.