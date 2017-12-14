Москва, 14 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Российские специалисты завершили предварительную работу над внешним обликом многоцелевой атомной подлодки пятого поколения «Хаски». Об этом заявил начальник сектора робототехники Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Олег Власов в интервью РИА «Новости».

Подводная лодка «Хаски»

«Мы его (аванпроект) представляем нашему генеральному заказчику, — сказал Власов. — В данном случае главкому ВМФ. 20-го числа к нам приезжает главком, которому все эти данные технические представим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2017 г. заместитель командующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе Санкт-Петербургского военно-морского салона заявил, что работы по созданию российской атомной многоцелевой подводной лодки «Хаска» заложены в российскую государственную программу вооружений (ГПВ) 2018−2025 г.

По его словам, характеристики этих субмарин пока засекречены, но показатели существующих подводных лодок они будут существенно превосходить. В частности их скрытность будет улучшена минимум в два раза.

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