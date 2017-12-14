Киев, 14 декабря, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили не подозревают в подготовке к госперевороту на Украине. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Луценко

Он пояснил, что бывшего губернатора Одесской области подозревают именно в в содействии членам преступной группировки, членами которой были предприниматель Сергей Курченко и экс-глава государства Виктор Янукович. В попытке переворота подозревается Северион Дангадзе.

«Мы не подозреваем Михаила Саакашвили. Мы подозреваем его правую руку Севериона Дангадзе в попытке переворота и финансировании такой попытки. Самого Саакашвили мы подозреваем только в содействии членам преступной группировки Курченко — Януковича», — сказал Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря, ему инкриминировали содействие участникам преступных организаций и сокрытие их деятельности. Прокуратура просила поместить политика под домашний арест, однако 11 декабря Печерский суд Киева отклонил это ходатайство, и Саакашвили отпустили на свободу. Сам политик 13 декабря заявил, что ему и созданной им организации финансово помогает «средний бизнес», а не российские олигархи. В противном случае помощь была бы гораздо более существенной, отметил Саакашвили.

Читайте также: Савченко: Поступки Саакашвили унижают Украину