Луганск, 14 декабря, 2017, 08:10 — ИА Регнум. За истекшие сутки украинские военные 12 раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 14 декабря штаб Народной милиции ЛНР.

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что, нарушая режим прекращения огня, военнослужащие Украины выпустили по территории ЛНР более 340 снарядов. Обстрел велся из 152-мм артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Знаменка, Первомайск, Молодежное, Калиново, Лозовое, Калиновка, Логвиново, Пришиб», — говорится в сообщении штаба Народной милиции республики.

Напомним, 13 декабря «Луганский информационный центр» сообщил о том, что ВСУ разместили у линии фронта в Донбассе тяжелую военную технику.

По данным центра, командование ВСУ приняло решение разместить на линии соприкосновения несколько единиц тяжелой военной техники. В районе населенного пункта Новоалександровка были размещены три танка Т-72, а в районе населенного пункта Попасная — две 152-мм гаубицы.

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