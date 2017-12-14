Москва, 14 декабря, 2017, 08:09 — ИА Регнум. В Москве все врачи столичных поликлиник, проходящие к пациентам по вызову на дом, до конца 2018 года получат планшеты, сообщается на портале мэра Москвы.

Astiahealth.com Врач с планшетом

Терапевты, врачи общей практики и педиатры получат порядка 3,5 тыс. планшетов, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Подключение врачей к ЕМИАС позволит просматривать электронные карты пациентов на дому и вносить показания и назначения по итогам визита в режиме онлайн.

Ранее эксперимент был проведен в двух столичных поликлиниках. Он был признан успешным, поэтому департамент здравоохранения города решил воплотить в жизнь этот проект во всех поликлиниках Москвы.

В департаменте пояснили, что наличие планшетов у врачей, которые приходят домой к пациентам, существенно сократит время, затрачиваемое диспетчерами на регистрацию вызова, обеспечит оперативный мониторинг загрузки и эффективности работы врачей.

Отметим, сейчас электронные устройства, интегрированные с системой ЕМИАС, есть у сотрудников скорой помощи.

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Как сообщало, правительством Москвы запущен пилотный проект «Московский врач». Цель проекта — объективная оценка профессионального уровня столичных врачей. Статус «Московский врач» будут присваивать специалистам, которые докажут, что их опыт и уровень профессионализма значительно выше базовых требований и соответствуют мировым стандартам.

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