Киев, 14 декабря, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не хватило $210 тыс. для осуществления государственного переворота на Украине. Об этом 13 декабря политик заявил сам, ссылаясь на обвинение Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), передает украинский телеканал ZIK.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, ГПУ предъявила ему обвинения в том, что он планировал устроить государственный переворот, однако ему «не хватило» $210 тыс. Лидер партии «Движение новых сил» отметил, что если смена власти на Украине стоит $210 тыс., то «люди могут скинуться».

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«То есть вы установили, что перевернуть власть на Украине стоит 210 тысяч долларов? И вы это от нас скрывали? Хорошо, что здесь есть камеры, — может, люди скинутся!» — сказал Саакашвили.

Однако, какая именно была у него на руках сумма, когда он «готовил госпереворот», бывший губернатор Одесской области не уточнил.

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Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря, однако уже 11 декабря его отпустили. Бывшему президенту Грузии вменяют содействие преступной группировке, а также работу на деньги олигархов.