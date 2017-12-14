Москва, 14 декабря, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков пока не знает, как сложится его карьера в 2018 году. По его словам, кадровых решений он не принимает, но увольнения после выборов нового главы государства не исключает. Об этом пресс-секретарь Владимира Путина рассказал в эфире «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не принимаю кадровых решений, президент принимает кадровые решения», — сказал Песков.

После прихода к руководству страной нового президента он должен будет назначить и нового официального представителя Кремля. Поэтому Пескова сначала, наверное, нужно будет уволить. Однако нынешний пресс-секретарь не исключил, что ему удастся сохранить пост за собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента РФ Дмитрий Песков начал работать с 2000 года. Тогда он был назначен начальником отдела по связям со СМИ. Затем занимал пост заместителя, первого заместителя начальника Управления пресс-службы президента РФ, заместителя пресс-секретаря. С 9 апреля 2004 года занял пост первого заместителя пресс-секретаря главы Российского государства.

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Напомним, выборы нового президента пройдут в России в марте 2018 года. Нынешний лидер Российского государства Владимир Путин намерен принять в них участие.

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