Москва, 14 декабря, 2017, 07:51 — ИА Регнум. В России за неделю (5−11 декабря) рост потребительских цен составил 0,1%. Недельная инфляция ускорилась. С начала декабря инфляция составила 0,2%, с начала 2017 года — 2,3%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю на 1,4% выросли цены на яйца куриные. Масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, сыры и пшено подорожало на 0,2−0,3%.

При этом снизились цены на крупу гречневую на 1,3%, сахар-песок — на 0,5%, свинину и масло подсолнечное — на 0,2%.

Подорожала плодоовощная продукция — рост цен в среднем составил 1,7%, в том числе на огурцы и помидоры — 6,3% и 5,9% соответственно.

На 0,5% выросли цены на бензин и на 0,8% на дизельное топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России рост инфляция замедлился. Так, в октябре и ноябре 2017 года инфляции не росла и сохранилась на уровне 0,2%, с начала года — 2,1%. При этом два месяца подряд (в августе и сентябре) сохранялась дефляция.

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