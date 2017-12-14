Лос-Анджелес, США, 14 декабря, 2017, 08:04 — ИА Регнум. Объявление о покупке активов 21st Century Fox планируют сделать в ближайшие сутки в компании Disney. Сумма сделки составит около $60 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Корпорация кинофильмов Twentieth Century Fox

По данным издания, соглашение о приобретении активов было достигнуто с учетом задолженности, имеющейся у структур 21st Century Fox. При этом доля инвесторов 21st Century Fox в компании The Walt Disney Company будет составлять 25%.

В списке активов, которые перейдут во владение Disney перечисляются кино‑ и телестудия Twentieth Century Fox, а также ряд каналов кабельного телевидения, включая спортивные каналы. Прежний владелец сохранит за собой телеканал Fox News, некоторые другие каналы и студию компании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Американский магнат Руперт Мердок, который в настоящее время владеет компанией 21st Century Fox, намерен объединить оставшиеся после сделки активы 21st Century Fox другой компанией — News Corp, которой принадлежит газета The Wall Street Journal.

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21st Century Fox — один из крупнейших медиахолдингов, владеющий несколькими киностудиями, телеканалами и программами кабельного телевидения. Капитализация холдинга на август 2016 года составляла $27 млрд.