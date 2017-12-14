Пекин, 14 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Курс юаня резко укрепился по отношению к доллару США на фоне существенного ослабления предыдущего дня, сообщает 14 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Курс валюты Поднебесной составил 6,6033 юаня за доллар, что на 218 базисных пунктов выше, чем 13 декабря.

Стоит отметить, что днем ранее курс национальной валюты Китая ослаб до 6,6251 юаня по отношению к доллару США.

Эксперты предполагают, что 2017 год китайская валюта закончит на уровне 6,6—6,7 юаня за доллар США, приводя в пример 2016 год.

Напомним, что курс китайской валюты колеблется в связи с широкомасштабной финансово-экономической реформой, проводимой экономическими властями Китая с 2015 года.