Вашингтон, 14 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. В США продолжается череда секс-сканадалов. На этот раз в изнасиловании обвинили одного из основателей звукозаписывающей компании Def Jam, американского продюсера Рассела Симмонса. Об этом журналистам газеты The New York Times заявили сразу три женщины.

Рассел Симмонс

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Обвинения в адрес Симмонса в публикации прозвучали со стороны его бывшей коллеги Дрю Диксон, певицы Тины Бейкер и журналистки Тони Сэлли. Все посягательства, о которых говорят женщины, происходили как минимум 30 лет назад.

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Сам же Симмонс решительно опроверг эти ужасные заявления. Он заявил, что «не возьмет на себя ответственность за то, чего не делал». Он также продолжит бороться против любого неправдивого подрыва репутации, которое представляет его в качестве сторонника насилия.

Добавим, что в ноябре СМИ сообщали о еще одном обвинении в адрес американского продюсера Рассела Симмонса. 43-летняя модель Кери Клауссен Кхалиги заявила, что Симмонс принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый скандал, связанный с обвинениями в домогательствах в США. Менее двух недель назад нью-йоркская Метрополитен-опера приостановила сотрудничество с известным дирижером Джеймсом Ливайном. Его также обвинили в многочисленных эпизодах сексуальных домогательств. Одной из предполагаемых жертв сейчас 48, но, по ее словам, преследованиям со стороны ныне одного из успешнейших музыкантов США она подверглась в 15 лет. Комментировать обвинение дирижер отказался.

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А в начале октября издание The New York Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что продюсер Харви Вайнштейн был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами. Сам Вайнштейн неоднократно отрицал обвинения.