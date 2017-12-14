Берлин, 14 декабря, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Экономика ФРГ терпит наибольший урон от санкций против РФ. Падение экспорта составляет порядка 40%. Об этом 14 декабря сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на исследования Кильского института мировой экономики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«По расчетам Кильского института, немецкий экспорт теряет в среднем около 727 миллионов долларов в месяц», — сообщается в исследовании.

Процент потерь остальных стран существенно ниже. Так, по материалам исследования, экспорт Великобритании в Россию упал на 7,9%, а Франции — на 4,1%. Для большего сравнения: потери США составляют всего 0,6%.

Общая стоимость введенных санкций, по данным института, уже в 2015 году составляла порядка 114 миллиардов долларов.

Напомним, ЕС принял санкционные меры против российской экономики и отдельных представителей РФ после референдума, проведенного в 2014 году в Крыму. В ответ на санкции Россия применила ряд ответных мер, ограничивающих экспорт из стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, по имеющимся у Кремля данным, экономика РФ приспособилась к санкциям и показывает значительный рост.

Тем временем в Евросоюзе не перестают размышлять о введении новых ограничений, которые вновь смогут нанести существенный вред экономикам обеих сторон.