Москва, 14 декабря, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Торги по нефти 13 декабря завершились снижением. Если 13 декабря баррель Brent подешевел до $63,04 на фоне укрепления доллара после публикации сильных данных по промышленной инфляции в США за ноябрь, то 13 декабря трейдеры проигнорировали слабый отчет по потребительской инфляции и ослабление американца по всему спектру валютного рынка Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

lalabell68 Нефть

Цена снизилась до $62,34. Снижению котировок способствовали ежемесячный отчет по нефти ОПЕК и еженедельной отчет о запасах нефти в США.

В своем отчете ОПЕК высказывала опасения по поводу увеличения добычи нефти в США, так как её добыча растет быстрее, чем ожидалось. Согласно еженедельным данным минэнерго США, за неделю с 2 до 8 декабря запасы нефти уменьшились на 5,117 млн, до 442,986 млн баррелей (прогноз был — 3,759 млн баррелей).

Запасы бензина увеличились на 5,7 млн, до 226,5 млн баррелей (прогноз был +2,3 млн баррелей). Запасы дистиллятов упали на 1,4 млн до 128,1 млн баррелей (прогноз был +1,2 млн баррелей).

Добыча нефти в США увеличилась на 73 тыс., до 9,780 млн баррелей в день. В этом отчете трейдеры опять обратили внимание на рост запасов бензина и добычи нефти.

Сегодня, 14 декабря, на торгах в Азии Brent стоит $62,79 (+0,23%) за баррель. На дневном периоде проявилась разворотная модель «двойная вершина». Глядя на её появление, покупатели боятся заходить в длинные позиции после двух дней падения. Тем более отсутствуют драйверы для роста.

Первым сигналом к её активизации станет падение стоимости Brent ниже $61,85, вторым — пробой $61,12. После прохождения указанных уровней падение нефтяных котировок ускорится до $59,30. Чтобы разворотную модель отменить, покупателям необходимо сегодня вернуть курс на $64,40.

Напомним, 13 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,42%, до $62,44 за баррель, WTI — на 0,99%, до $56,59 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $62,44 за баррель.

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