Москва, 14 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Россия к настоящему времени адаптировалась к жизни в условиях западных санкций и вышла на траекторию роста, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, из этого даже извлекается польза: российская экономика, адаптировавшись, перешла в траекторию роста в большинстве отраслей.

«Удалось выйти из отрицательной динамики роста, по-русски говоря из траектории падения, и перейти в траекторию роста в подавляющем большинстве отраслей нашей экономики», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что многие отрасли российской экономики, в том числе сельское хозяйство, демонстрируют очень убедительный рост.

«Если вы возьмете наших фермеров, наших селян, то они были бы очень недовольны, если бы эти санкции сняли», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новый пакет антироссийских санкций. В этот раз их вводят за «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Москве подобные попытки запугивания назвали смехотворными.

Санкции США, ЕС и ряда других стран были введены после того, как в результате госпереворота на Украине Крым вошел в состав России. В США требуют прекратить «вторжение на Украину» и восстановить украинскую территориальную целостность, что категорически отрицается Россией.