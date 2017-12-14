Симферополь, 14 декабря, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Послу США в России Джону Хантсману, который считает полуостров Крым украинской территорией, необходимо лучше изучить географию и историю. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в интервью РИА «Новости».

World Economic Forum Джон Хантсман

"Я думаю, что если бы он (Джон Хантсман) был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — сказал Полонский.

Вице-премьер крымского правительства добавил, что заявления посла США о статусе Крыма демонстрируют откровенное «незнание и непонимание ситуации».

Напомним, 13 декабря посол США в России Джон Хантсман на странице в соцсети Twitter сообщил, что полуостров Крым является украинской территорией с точки зрения «международного права».

По его словам, для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой «восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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