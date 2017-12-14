Казань, 14 декабря, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Антимонопольное ведомство Татарии подозревает две компании, одна из которых учреждена кабинетом министров РТ, в устном картельном сговоре по пяти аукционам на крупные суммы. Все тендеры касаются выполнения работ по строительству, ремонту и реконструкции мостов, дорог, и организованы ГКУ «Главтатдортранс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион

Дело в отношении ООО «МПС» и АО «Мосты РТ» (ранее называлось ОАО «Дороги и мосты Татарстана») по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», «выразившегося в достижении устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен» на пяти аукционах, рассмотрят 21 декабря.

Первый тендер, который упоминается УФАС по РТ, прошёл в июле 2016 года. По его результатам контракт был заключён с АО «Мосты Республики Татарстан». Последнее создано кабинетом министров РТ ещё в 1996 году, а с 2001 года начало выполнять функцию генподрядчика при строительстве и ремонте мостов в регионе. Сумма данного контракта составляет 504,4 млн рублей.

По результатам второго тендера, прошедшего в марте 2016 года, АО «Мосты РТ» взялось выполнить ремонт мостов в регионе. Сумма работ составила 100,52 млн рублей.

По результатам третьего аукциона, который фигурирует в сообщении УФАС по РТ, контракт заключён на аналогичные работы, но с ООО «Мосты РТ», созданным в конце июля 2015 года, и на первый взгляд не связанным с АО, подозреваемым в сговоре. Сумма контракта — 100,07 млн рублей, заключён в июле 2017 года. Аналогичная ситуация и с четвёртым контрактом, заключённым с ООО «Мосты РТ» в июле 2017 года на сумму 76,64 млн рублей.

По пятому аукциону, упомянутому антимонопольным ведомством, договор также был подписан с ООО, которое обязалось построить мост через реку Казанчиха у села Новые Усы в Муслюмовском районе РТ. Работы оценили в 40,665 млн рублей, контракт подписан в июле 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано 31 июля 2015 года в Казани. Его учредитель — Айдар Ахметов. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, а дополнительный — выращивание зерновых культур.