Пекин, 14 декабря, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал собравшихся отметить 80-ю годовщину Нанкинской резни, извлекать уроки истории во имя построения лучшего будущего, сообщает 13 декабря газета Global Times.

Цитата из к/ф «Город жизни и смерти». Реж. Лу Чуань. 2009. КНР Расстрел японскими солдатами китайцев в Нанкине

Си выступил на встрече с выжившими в Нанкинской резне, их родственниками, родственниками погибших и иностранными гостями из стран, помогавших Китаю бороться против японских захватчиков.

По его словам, миру нужна правдивая история, хороша она, или плоха.

«Мы должны извлечь уроки истории и позволить ей проложить путь в будущее», — заявил председатель Си.

Напомним, что 13 декабря председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Нанкин к мемориалу памяти жертв Нанкинской резни, чтобы принять участие в памятных мероприятиях.

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Напомним, что 13 декабря 2017 года Китай отмечает 80-ю годовщину Нанкинской резни. 13 декабря 1937 года японские милитаристы оккупировали китайский города Нанкин, устроив кровавую бойню, длившуюся несколько недель.

В результате бесчеловечных зверств было убито более 300 тыс. безоружных солдат, женщин, детей и стариков. Японцы также изнасиловали более 20 тыс. женщин.

С 2014 года руководство Китая постановила отмечать 13 декабря, как день памяти жертв Нанкинской резни, в которой японская сторона так до сих пор не покаялась.