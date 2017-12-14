Москва, 14 декабря, 2017, 09:12 — ИА Регнум. «Звездные войны. Последние джедаи»

Скриншот страницы видео Звездные войны. Последние Джидаи — русский трейлер 2017 Сила

Пожалуй, самый ожидаемый рождественский подарок — второй фильм третьей (и, возможно, последней?) трилогии культовой фантастической эпопеи «Звездные войны» от режиссера Джей Джей Абрамса. На пути от VII эпизода «Пробуждение силы» к VIII с не очень оптимистичным названием «Последние джедаи» франшиза понесла потери, как предусмотренные сценарием, так и, увы, не предусмотренные. Если гибель пожилого Хана Соло опечалила поклонников классической трилогии, но была уходом всего лишь любимого персонажа, то внезапная смерть Кэрри Фишер, исполнительницы роли Леи Органы, заставила поклонников скорбеть уже всерьез. Впрочем, отснятый для VIII эпизода материал с участием Леи Органы с разрешения родственников актрисы вошел в фильм. Появится Лея и в заключительной части трилогии, но это будут лишь подмонтированные старые кадры.

Седьмой эпизод задал множество загадок о происхождении героев нового поколения, о существующих между ними неожиданных связях, о том, кем же является зловещий лидер Первого Ордена Сноук (о личности этого изуродованного шрамами гуманоида у фанатов существует с десяток теорий). Даны ли будут ответы на все вопросы уже в VIII фильме или верным поклонникам придется подождать последней части? Пока что ясно одно: в новом фильме речь пойдет все о том же — о добре и зле, Тьме и Свете, о великом искушении Силой и властью, о надежде, которая продолжает теплиться даже посреди самого темного часа. Зритель вновь встретится с Рэй, По Дэмероном, Финном, Кайло Реном и, конечно, с Люком Скайуокером.

«Виктория и Абдул»

Фильм Стивена Фрирза по роману Шрабани Басу рассказывает о последнем десятилетии жизни британской королевы, чье имя стало символом долгой и славной эпохи. Мало кто не слышал о королеве Виктории, воспетой в стихах Киплинга «Виндзорской Вдове» (любимый супруг Виктории скончался, когда ей было 42 года, и с тех пор она носила траур). Правление ее продолжалось почти 63 года, хотя ее политическое влияние было невелико, она была фигурой скорее символической и в последние десятилетия правления была очень популярна в народе, несмотря на не слишком привлекательную внешность.

В центре картины внезапная и очень тесная дружба, возникшая между пожилой королевой и ее новым экзотическим слугой и секретарем, образованным индийцем-мусульманином Абдулом Каримом. Вначале простой слуга, Абдул Карим очень быстро стал постоянным собеседником и даже учителем Виктории, что вызывало кривотолки и неприязнь к необычному фавориту при дворе.

Фильм полон мягкого юмора наряду с вполне серьезными размышлениями о смысле жизни, о границе между добропорядочным («викторианским») и экстравагантным, между общественным и личным. Актриса Джуди Денч уже второй раз воссоздает образ королевы Виктории, впервые это произошло в фильме Джона Мэддена «Ее величество Миссис Браун» (1997).

«Полуночный человек»

Никогда не играйте в незнакомые игры или головоломки, найденные в пыльных сундуках, и не вызывайте таинственные потусторонние сущности, даже если вы просто помираете от скуки — иначе рискуете умереть по другой причине. Вероятно, юные герои фильма Трэвиса Заривны не слушали в детстве страшилку про Кровавую Мэри в зеркале, не смотрели ужастиков или хотя бы «Джуманджи» (кстати, взрослая вариация на тему этого старого детского фильма скоро выходит на экраны, хотя тут она совсем ни при чем).

В общем, собравшиеся на чердаке старого дома ребята совершили ошибку, и на протяжении фильма им придется за нее расплачиваться, пытаясь спастись от монстра, тоже очень любящего увлекательные игры, где проигравшего ждет отнюдь не пара щелбанов. Подобно старине Фредди Крюгеру, Полуночный человек знает толк в подростковых ночных кошмарах и старательно воспроизводит их наяву. Кстати, Роберт Инглунд, актер, сыгравший Фрэдди, появляется в фильме — правда, в очень непривычном амплуа.

Режиссер Трэвис Заривны более известен как художник-постановщик, а потому картинка в фильме весьма эффектная. Судя по трейлеру, это действительно очень страшное кино.

«Близкие»

Близкое родство — вовсе не повод для теплых чувств, это известно еще со времен Каина и Авеля. Фильм режиссера-дебютанта Ксении Зуевой, снятый по ее же собственному сценарию, о семье, в которой плохо и неуютно абсолютно всем, хотя составляют ее не какие-то выродки, а вполне обычные и даже неплохие люди. Просто они в свое время не научились (или их не научили) нормально общаться друг с другом и друг друга понимать. Вот и получаются вместо семейного тепла — взаимные претензии и обиды, вместо любви — случайные связи, больше похожие на несчастные случаи, вместо разговоров по душам — истерики и драки. И только потеря единственного способного бескорыстно и верно любить человека заставляет всех этих мающихся в обществе друг друга людей осознать, как некрасиво и бездарно они жили. Но не поздно ли?

«Все пары делают это»

Приходит время, когда почти каждой женщине хочется завести ребенка. Но что делать, если вдруг понимаешь, что мужчина, с которым тебя связала судьба, сам не лучше ребенка — безответственный, инфантильный и дурашливый оболтус? Остается только выкинуть это бесполезное существо на улицу и заняться поисками боле солидной партии. Но куда проще сказать, чем сделать! Несмотря на все старания Мод, ее отставной бойфренд Адриан не желает покидать общую жилплощадь. Более того, он сам решает завести детишек, и не одного-двух, а чуть ли не десяток — открывает на дому частные ясли. Разумеется, он понятия не имеет, как обращаться с детьми, и их с Мод уютная квартирка быстро превращается в сущий дурдом.

Комедия Максима Говаре способна доставить немало веселых минут как одиноким, так и уже познавшим все прелести семейной жизни.

«Девушка с косой»

Memento mori! Ну, или все там будем, если по-русски. Желательно, конечно, попозже и уж точно не в канун Нового года! Но Смерть не Снегурочка, ее не заказывают, она сама приходит, когда и куда ей вздумается. На сей раз она является в Москву и именно под Новый год, правда, вот адрес у нее не вполне точный. К тому же Москва не какая-нибудь деревня, поди найди в ней вот эту улицу и вот этот дом, даже если ты существо могущественное и дело свое знающее. Так что жители дома №48 по улице Заморенова все-таки имеют шансы успеть решить свои проблемы до визита мрачной гостьи. А проблемы у них хоть и мелкие, но вполне способные довести до ручки… точнее, лезвия той самой косы…

Комедия Ольги Поповой вполне способна развеять декабрьскую скуку в ожидании праздника, а возможно, и научить не откладывать важные дела до последнего, а к бренности бытия относиться философски. Фильм получил приз за лучший актерский состав на фестивале «Окно в Европу».

«Новогодний переполох»

Обычно к людям на Новый год приходит Дедушка Мороз. Но на этот раз все наоборот, и многочисленные родственники собираются в доме деда Морозова — солдафона в отставке с нерастраченным запасом энергии. На кону немалый куш — наследство, а потому дети и внуки должны показать себя в лучшем виде и обойти проклятых конкурентов. А уж Морозов-старший (Владимир Меньшов) от чистого сердца позаботится о том, чтобы дорогая родня в этот праздник точно не скучала, придумывая для нее нескончаемые варианты активного отдыха. Зрители на фильме Кирилла Папакуля тоже вряд ли соскучатся. Кто победит в беспощадной борьбе за генеральские сбережения? Вдруг все же дружба, родственные чувства и семейные ценности? Ведь Новый год — время чудес…

«Санта и компания»

Как известно, Санта-Клаусу изготавливать всю эту кучу подарков для послушных детишек помогают тысячи трудолюбивых эльфов. Но на этот раз они, видать, перетрудились и все разом заболели и упали без сил. Как оказалось, во всем виноват острый авитаминоз, и Санте нужно срочно раздобыть или несколько тонн фруктов, или более компактную и эффективную аскорбинку. И вот Санта Клаус в необычном зеленом наряде отправляется в мир людей, где эту самую аскорбинку и придумали. Волшебный дедушка ни ступить, ни молвить в шумном и суетливом Париже не умеет, а потому его на каждом шагу ждут приключения, злоключения и даже заключение под стражу. Но все, конечно же, разрешается благополучно и как раз к Рождеству.

Режиссер Ален Шаба, известный по искрометному фильму «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» очень любит играть в собственных фильмах. Пожалуй, Санта у него получился не хуже, чем Юлий Цезарь, а вот новый фильм, по отзывам критиков, вышел не таким ярким, как история о бравых и находчивых галлах.