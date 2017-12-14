Магдебург, Германия, 14 декабря, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла команде Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 34:17.

Armin Kuebelbeck Гандбол

Это поражение стало самым крупным для российской женской гандбольной команды на мировых первенствах. В предыдущий раз так крупно сборная уступала в 2011 году — тогда российская команда потерпела поражение от Бразилии со счётом 20:36.

В полуфинале сборная Норвегии встретится с командой Нидерландов, матч пройдёт 15 декабря. Во втором полуфинале сыграют команды Швеции и Франции.

Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.¼ финала

Норвегия — Россия — 34:17 (15:8).