Пекин, 14 декабря, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Китай отреагировал на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, призвав США и КНДР сделать шаг в сторону диалога, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон во время визита в Китай

Тиллерсон, выступая 12 декабря в Вашингтоне, заявил, что США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий.

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«Мы обратили внимание на замечания. Они соответствуют последовательной позиции правительства Китая по мирному урегулированию кризиса на Корейском полуострове посредством диалога и переговоров», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан на очередном пресс-брифинге.

Он также добавил, что Китай приветствует все шаги, направленные на разрешение противоречий посредством диалога.

«Китай предложил двуединый подход, предполагающий уступки в обмен на уступки в деле урегулирования проблемы, — заявил пресс-секретарь. — Мы надеемся, что США и КНДР предпримут важные шаги по налаживанию диалога и двустороннего контакта. Китай продолжит играть конструктивную роль в достижении надлежащего разрешения кризиса мирным путем».

Напомним, что, выступая на Атлантическом совете, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США «готовы к первой встрече без предварительных условий» с КНДР.

Однако позже администрация президента США Дональда Трампа дезавуировала слова Тиллерсона, заявив, что не намерена идти на какие-либо переговоры с Северной Кореей. Позже о своей «неготовности» к переговорам заявил и Госдеп США.

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