Казань, 14 декабря, 2017, 06:16 — ИА Регнум. В Арбитражный суд РТ конкурсным управляющим «Татфондбанка» подан иск о взыскании крупной суммы с АО «Химический завод им. Карпова» и АО «Полиобиохим». Учредителями последнего являются два юрлица, одно из которых в собственности гражданина, чьи данные полностью совпадают с данными сына мэра Казани Ильсура Метшина. Иск подан 12 декабря, но пока к производству не принят и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Сумма претензий обанкроченного банка составляет 59,998 млн рублей. Обе компании-ответчика находятся по одному и тому же адресу. По данным ЕГРЮЛ, АО «Химический завод им. Карпова» создано 13 апреля 1994 года и базируется в Менделеевске. Его единственный учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Гендиректор — Дамир Шамсин, а основной вид деятельности — производство прочих основных неорганических химических веществ. По информации с официального сайта компании, завод основан в 1868 году и именно на нём была экспериментальная база для развития химической науки, а Дмитрий Менделеев работал над получением промышленной партии бездымного пороха.

В совет директоров завода среди прочих входят помощник главы Татарии Ринат Сабиров, глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и генеральный директор АО «Полибиохим» Валерий Cамилов, который в руководимом им предприятии является владельцем юрлица-учредителя. Им учреждено ООО «Инвест-Ресурс» — соучредитель АО с долей 50%. Второй учредитель этого АО — ООО «Дельта», в котором единственным учредителем является Тимур Ильсурович Метшин. Доля акций АО «Полиобиохим» в заводе составляет 83,8%.

Отметим, АО «Полиобиохим» фигурирует еще в одном деле в качестве ответчика, где ТФБ выступает третьим лицом без самостоятельных требований. ООО «Жилищная инвестиционная компания» требует признать незаключенным договор займа от 9 декабря 2016 года. Иск пока на рассмотрение, сумма займа не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Татфондбанк» в марте 2017 года лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. В настоящее время экс-председатель правления проходит обвиняемым по уголовным делам, связанным с выводом активов. Кроме того, расследуется еще ряд дел по обанкроченному банку. В это время конкурсный управляющий ведёт работу по взысканию долгов, отмене сделок, заключенных в период финансовых проблем банка.