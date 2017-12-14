Москва, 14 декабря, 2017, 05:51 — ИА Регнум. Высказывание американского посла Джона Хантсмана о Крыме лишено смысла, поскольку его страна не имеет ни к полуострову, ни к крымчанам никакого отношения, сообщал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

U.S. Department of State Джон Хантсман

Комментируя заявление Хантсмана, Пушков отметил:

«Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали».

Читайте также: Пушков — о решении ОИС по Иерусалиму: США получили обратный эффект

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря американский посол в РФ заявил, что Крым — это Украина.

«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо», — сказал Хантсман.

Член Совфеда Франц Клинцевич после этого предположил, что американцу будет трудно работать в России. По его словам, улучшение российско-американских отношений — не самое главное.

Читайте подробнее: Клинцевич: Хантсману будет нелегко работать в России

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский посоветовал американскому послу изучить географию и историю, прежде чем делать заявления о статусе полуострова.

Читайте подробнее: В Крыму призвали посла США учить историю и географию