Иньчуань, Китай, 14 декабря, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Китайские и российские вооруженные силы провели совместные антитеррористические учения на тренировочной базе близ столицы Нинся-Хуйэского автономного района Поднебесной города Иньчуань на северо-западе Китая, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

Rosgvard.ru На совместных антитеррористических учениях Войск вооружённой народной милиции Китая и Россгвардии

Силы китайской вооруженной милиции и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (росгвардия) провели совместные учения по зачистке террористических групп в условиях, симулирующих реальные, включая, например, захват автобуса.

Командующий Силами китайской вооруженной милиции Ван Нин заявил, что солдаты и офицеры, принимающие участие в учениях, очень тесно сработались друг с другом как вопросах командования, так и боевых действий.

«Это наше самое последнее на данный момент достижение в вопросе сотрудничества в сфере безопасности между силами двух стран и в действиях, направленных на укрепление антитеррористического потенциала», — заявил Ван.

Учения стали очередным шагом, нацеленным на развитие всестороннего стратегического партнерства, о котором договорили руководители двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря росгвардия и китайская вооруженная милиция начали совместные контртеррористические учения на севере Китая. Всего в учениях приняло участие порядка 64 человек.

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