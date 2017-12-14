Вашингтон, 14 декабря, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Курс терапии проходит американский сенатор Джон Маккейн (штат Аризона) в Медицинском центре Вальтера Рида в Бетесде (штат Мэриленд, США), сообщает CBS.

T toes Джон Маккейн

Уточняется, что в клинке он находится в связи с лечением от «обычных побочных эффектов его продолжающейся терапии рака». Скоро он вернется к повседневной работе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маккейн 25 сентября заявил, что прогноз врачей «очень плохой». Рак мозга у сенатора диагностирован летом 2017 года: он уже перенес несколько операций.