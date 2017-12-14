Москва, 14 декабря, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Инвестиции ирландского бизнеса в объеме €100 млн будут направлены на строительство гостиниц в Крыму, со ссылкой на Андрея Назарова, сопредседателя российской организации «Деловая Россия», 14 декабря пишет газета «Известия».

Крым

"Согласно достигнутым с ирландской стороной договоренностям, мы ожидаем инвестиции в размере около €100 млн на бизнес-проекты в Крыму», — заявил Назаров.

Он пояснил, что ирландцы проявили интерес к туристическому сектору в Крыму.

«На данном этапе запланировано строительство нескольких гостиниц на побережье полуострова, а также рассматривается постройка отеля вблизи аэропорта в Симферополе», — уточнил Назаров.

Назаров сообщил о планах по инвестициям после встречи с бизнесменами из Ирландии. По его словам, в Симферополе будет построен новый отель — рядом с аэропортом. Появятся и другие гостиницы.

Отмечается, что бизнесмен из Ирландии Патрик Даффи подтвердил готовность к участию в этих проектах. Он обещал, что скоро в рамках реализации озвученных планов в Крым приедет бизнес-делегация.

Реализация начнется по окончании IV Ялтинского международного экономического форума, то есть после 21 апреля 2018 г. Российско-ирландские оглашения по соответствующим проектам планируется подписать на этом мероприятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк заявил, что за три года размер налоговых платежей в местные бюджеты вырос в десять раз. Высокие налоги на землю и имущество вынуждают отельеров сворачивать свой бизнес в Крыму.