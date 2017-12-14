Шанхай, Китай, 14 декабря, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Пятеро подозреваемых, работавших в одном из детских дневных центров Шанхая, были арестованы по подозрению в жестоком обращении с детьми, сообщает 13 декабря агентство «Синьхуа».

Насилие

Видеофиксация центра дневного содержания детей крупнейшего туристического агентства Китая Ctrip запечатлела, как сотрудники издеваются над детьми, сообщает Народная прокуратура округа Чаннин.

Видео, на котором видно, как сотрудники центра издеваются над детьми, стало «вирусным» и получило широкое распространение в китайском сегменте интернета, вызвав живой отклик со стороны неравнодушных граждан. Уже 8 ноября агентство Ctrip обратилось в прокуратуру. Подозреваемые с тех пор находятся под арестом.

Напомним, что крупнейшее китайское туристическое агентство Ctrip создало центр дневного содержания детей, который управляется третьей стороной, еще в 2016 году. Задачей центра является помощь сотрудникам агентства пристроить детей в дневное время, пока родители заняты работой в организации.

Напомним, что в конце ноября 2017 года в одном из детских садов Пекина разгорелся скандал. Родители обвиняли воспитателей в сексуальных домогательствах по отношению к воспитанникам. Однако, проведя расследование, полиция выяснила, что обвинения оказались клеветой.