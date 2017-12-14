Киев, 14 декабря, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Наличие противоречий с украинским президентом Петром Порошенко признал генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу ZIK.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Юрий Луценко

«Я считаю недостойным и неправильным выносить наружу мои противоречия с президентом, хотя они есть», — заявил Луценко.

Украинский чиновник считает, что разбираться в этих противоречиях нужно за закрытыми дверями. Он подчеркнул, что не претендует на президентский пост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Луценко заявил, что на него оказывается колоссальное давление — чтобы он «закрыл глаза на то, что позволяет себе» глава партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили.

В этот же день депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что судебное решение об освобождении Саакашвили - это публичная пощечина Порошенко и Луценко.

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Напомним, Саакашвили призывал украинцев выйти на майдан, чтобы отстранить Порошенко от власти. Луценко настаивал в суде на заключении Саакашвили под арест, но 11 декабря Печерский суд Киева решил освободить оппозиционного политика.