Вашингтон, 14 декабря, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Американское руководство считает, что Соединенные Штаты находятся на пороге экономического чуда, пишет The Washington Post.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп констатировал трехпроцентный рост экономики.

«Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США впервые с 2010 г. выросло число людей без определенного места жительства: в январе 2017 г. зафиксировано 554 тысячи бездомных. Показатель вырос на один процент по сравнению с 2016 г.

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Напомним, Трамп пришел во власть под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» (Make America Great Again). 13 декабря профессор американского Института мировой политики Марек Ян Чодакивикз подверг сомнению возможность реализации этой стратегии.

По мнению Чодакивикза, политика Трампа в отношении Москвы входит в противоречие с его главным лозунгом. США не будут снова великими, если Вашингтон будет уступать позиции на международной арене, в частности — Москве.

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