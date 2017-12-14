Бухарест, 14 декабря, 2017, 04:04 — ИА Регнум. В румынском замке Пелеш 13 декабря прошла церемония прощания с королем Румынии Михаем. Как передает корреспондент ИА REGNUM, гроб с телом монарха был доставлен в Румынию военным самолетом из Швейцарии, где Михай скончался 5 декабря в частной резиденции.

Румынский король Михай I

Помимо румынских политиков и официальных лиц на церемонию прибыла многочисленная официальная делегация из соседней Молдавии во главе со спикером парламенте Андрианом Канду. От администрации президента Молдавии Игоря Додона в Пелеш прибыл советник президента по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович. Сам Додон фактически является нежелательной персоной в Румынии — с момента избрания на пост он ни разу не посещал соседнюю страну, и представители Бухареста не раз давали понять, что считают такой визит нежелательным.

Молдавская делегация выразила соболезнования царской семье и оставила запись в книге соболезнований.

Вечером 13 декабря гроб был доставлен в Бухарест. Короля Михая похоронят в Куртя-де-Арджеш, рядом с его супругой королевой Анной, которая умерла в прошлом году.

Михай I скончался на 97-м году жизни. Он оставил общественную жизнь после того, как в марте 2016 года у него был диагностирован рак. Хранительницей короны с тех пор является его старшая дочь Маргарета. У экс-монарха остались пять дочерей, пять внуков и внучек и трое правнуков и правнучек.

Михай I известен тем, что в 1944 году, когда советские войска приблизились к румынской границе в результате Ясско-Кишиневской операции, принял решение выступить против Гитлера вместе с антифашистской оппозицией.

С 1941 по 1944 годы Румыния во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. Благодаря переходу в 1944 году на сторону антигитлеровской коалиции в 1945 году король Михай I был награжден советским высшим орденом «Победа».