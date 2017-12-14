Вашингтон, 14 декабря, 2017, 03:20 — ИА Регнум. Артиллерийские и ракетные обстрелы украинской территории должны быть прекращены Россией, заявила на брифинге глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Требования дяди Сэма

Официальный представитель Госдепа заявила, Россия должна «соблюдать режим прекращения огня» и «прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов». По ее словам, Вашингтон отслеживает происходящее на Украине и считает, что прогресса в разрешении конфликта с Донбассом нет.

«США по-прежнему глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшающейся гуманитарной ситуацией в восточной части Украины», — сказала Науэрт.

По словам американки, войска ДНР обстреляли в минувшем ноябре водоочистную станцию под Донецком.

«Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции», — заявила Науэрт.

От лица Госдепа она призвала Россию «вывести свои силы» из Донбасса. Она считает, что Москве пора согласиться «на надежную миротворческую миссию ООН».

Кроме того, Науэрт расценила гуманитарную ситуацию на Украине как худшую с 2014 года. Киев должен, со своей стороны, предпринять дополнительные усилия «для облегчения страданий и защиты гражданского населения».

Напомним, 13 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия виновна в нарушении территориальной целостности Украины и, только исправив эту «ошибку», сможет рассчитывать на отмену западных санкций.

Также он обещал, что Вашингтон со временем вернется к вопросу Крыма. По его словам, ситуация на Украине — это та тема, которая очень волнует США.

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