Тель-Авив, Израиль, 14 декабря, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Граница Израиля с сектором Газа закрыта, пишет The Times of Israel.

Израильские солдаты

В пресс-службе Армии обороны Израиля пояснили, что решение принято в ответ на пуски ракет из Газы. Когда запрет будет снят, неизвестно.

В итоге закрыты пограничные переходы «Керем-Шалом» и «Эрез». Уточняется, что жители анклава смогут переходить через «Эрез» в «гуманитарных случаях».

Напомним, ракетные обстрелы из Газы стали реакцией Палестины на американскую политику в отношении арабо-израильского конфликта.

США, посредник в урегулировании, фактически признали Иерусалим столицей Израиля, что вызвало возмущение Рамаллы, поскольку Восточный Иерусалим — часть Палестины.

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В результате между Палестиной и Израилем обострился конфликт: из Газы было запущено несколько ракет, сбитых израильским системами ПВО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракета была пущена «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС) и была сбита Израилем.